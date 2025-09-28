10月4日（土）に放送開始のアニメ『東島丹三郎は仮面ライダーになりたい』、第一話に藤岡弘、が声優として本郷猛役で出演している。＞＞＞アフレコや対談の様子をチェック！（写真5点）『東島丹三郎は仮面ライダーになりたい』は、柴田ヨクサル作、協力：石森プロ、東映による漫画。『月刊ヒーローズ』にて、2018年6月号より連載され、現在はマンガ配信サイト『コミプレ-Comiplex-』にて連載中。「仮面ライダーになりたかったから