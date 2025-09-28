『東島丹三郎は仮面ライダーになりたい』第一話に藤岡弘、が声優出演！
10月4日（土）に放送開始のアニメ『東島丹三郎は仮面ライダーになりたい』、第一話に藤岡弘、が声優として本郷猛役で出演している。
＞＞＞アフレコや対談の様子をチェック！（写真5点）
『東島丹三郎は仮面ライダーになりたい』は、柴田ヨクサル作、協力：石森プロ、東映による漫画。『月刊ヒーローズ』にて、2018年6月号より連載され、現在はマンガ配信サイト『コミプレ-Comiplex-』にて連載中。
「仮面ライダーになりたかったから」40歳になっても本気で「仮面ライダー」になろうとしていた東島丹三郎（とうじまたんざぶろう）。だが、その夢を諦めかけた時、世間を騒がす「偽ショッカー」強盗事件に巻き込まれ……。
『エアマスター』『ハチワンダイバー』の柴田ヨクサルが魂で描く、『仮面ライダー』を愛しすぎるオトナたちによる ”本気の仮面ライダーごっこ” ここに開幕！
9月26日（金）、新宿バルト9で開催された先行上映会『「東島丹三郎は仮面ライダーになりたい」1話-5話 特別編集版 いくぞ、ショッカー！！！！！ 』にて、第一話に藤岡弘、の出演が発表された。
これは10月4日（土）24：30より、TOKYO MXほかにて放送される、第1話 「東島丹三郎は仮面ライダーになりたい」の1シーンにて登場する本郷猛の声を、藤岡弘、自身が特別に演じるとのこと。同時に藤岡と本作の主人公東島丹三郎を演じる小西克幸とのコメント映像も公開とされた。
映像内では、「ライダーキック！」と勢いよくアフレコブースで叫ぶ藤岡の姿や、今回のアニメで本郷猛を演じたことに「体中の血が当時の青春に戻って騒ぎ始めた。熱く今日は燃えました」と手応えのあるコメントも藤岡より寄せられた。
また藤岡のヒーローへの熱い想いもうかがえる、二人の対談内容も公開された。
第一話の豪華特別ゲストが公開されたアニメ『東島丹三郎は仮面ライダーになりたい』。いよいよ10月4日（土）に迫る放送や今後の展開に乞うご期待。
（C）柴田ヨクサル／ヒーローズ・Tojima Rider Project
（C）石森プロ・東映
＞＞＞アフレコや対談の様子をチェック！（写真5点）
『東島丹三郎は仮面ライダーになりたい』は、柴田ヨクサル作、協力：石森プロ、東映による漫画。『月刊ヒーローズ』にて、2018年6月号より連載され、現在はマンガ配信サイト『コミプレ-Comiplex-』にて連載中。
「仮面ライダーになりたかったから」40歳になっても本気で「仮面ライダー」になろうとしていた東島丹三郎（とうじまたんざぶろう）。だが、その夢を諦めかけた時、世間を騒がす「偽ショッカー」強盗事件に巻き込まれ……。
『エアマスター』『ハチワンダイバー』の柴田ヨクサルが魂で描く、『仮面ライダー』を愛しすぎるオトナたちによる ”本気の仮面ライダーごっこ” ここに開幕！
これは10月4日（土）24：30より、TOKYO MXほかにて放送される、第1話 「東島丹三郎は仮面ライダーになりたい」の1シーンにて登場する本郷猛の声を、藤岡弘、自身が特別に演じるとのこと。同時に藤岡と本作の主人公東島丹三郎を演じる小西克幸とのコメント映像も公開とされた。
映像内では、「ライダーキック！」と勢いよくアフレコブースで叫ぶ藤岡の姿や、今回のアニメで本郷猛を演じたことに「体中の血が当時の青春に戻って騒ぎ始めた。熱く今日は燃えました」と手応えのあるコメントも藤岡より寄せられた。
また藤岡のヒーローへの熱い想いもうかがえる、二人の対談内容も公開された。
第一話の豪華特別ゲストが公開されたアニメ『東島丹三郎は仮面ライダーになりたい』。いよいよ10月4日（土）に迫る放送や今後の展開に乞うご期待。
（C）柴田ヨクサル／ヒーローズ・Tojima Rider Project
（C）石森プロ・東映