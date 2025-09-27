俳優・成宮寛貴と演出家・宮本亞門氏と２５年ぶりにタッグを組む舞台「サド侯爵夫人」の概要が２６日に発表。その出演者にも注目が集まっている。三島由紀夫の代表作を舞台化し、来年１月８日〜２月１日の東京・紀伊國屋サザンシアター公演などを行う。成宮にとっては１２年ぶりの舞台出演となる。その共演者に名を連ねたのは、俳優の東出昌大。サン・フォン伯爵夫人役を演じる。１０代後半から三島氏の作品を愛読してきた