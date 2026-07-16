◆ＪＥＲＡセ・リーグ中日６―５阪神（１５日・バンテリンドーム）高卒２年目右腕・今朝丸が４回６安打４失点でプロ初黒星を喫し、ほろ苦い初先発となった。１点リードの４回は同点に追いつかれ、なお１死二塁からボスラーに浮いたフォークを捉えられ、右翼ウイング席へ勝ち越し２ランを献上。「まだまだ力不足だなと思いました。ボスラーのホームランが一番悔しい一球」。藤川監督も「寝られないでしょうね。これをいい経験と