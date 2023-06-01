MLBオールスターナ・リーグ0―4ア・リーグ（2026年7月14日フィラデルフィア）23〜25年に巨人に所属したナショナルズ・グリフィンが5回からナの5番手で登板し、2三振を含む3者凡退に封じた。アの打率トップ・322を誇るレイズ・ディアスはチェンジアップで空振り三振に斬り「本当に自分がここにいるなんて不思議な気持ち」と感慨に浸った。メジャー復帰した今季は前半戦だけでチームトップ10勝。「今でも巨人の試合、