記者会見に臨む中国外交部の郭嘉昆報道官。（北京＝新華社配信）【新華社北京9月26日】中国外交部の郭嘉昆（かく・かこん）報道官は26日の記者会見で、日本の元首相で自民党最高顧問の麻生太郎氏が台湾地区の「立法院長」と面会し、「台湾は日本にとって基本的価値観を共有している国だ」と発言したことについて、「強烈な不満と断固たる反対」を表明した。「日本の一部政治家は台湾問題でたびたび挑発を行い、『一つの中国』原