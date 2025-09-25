「夜食、何を食べるのが正解か論争」に最適解が示された。いや、マジで困るのよ、夜10時とかに腹が減ったときとかって……。もう寝るだけだからそんなにちゃんと食べる必要もないし、かと言って空腹だと全然寝付けない。八方塞がりだ。しかも、仕事が遅くなった日なんかは、まあまあな頻度でこの問題に突き当たるからタチが悪い。そんな袋小路に射した、一筋の光。それが新商品「完全メシ 日清のどん兵衛 カレーうどん」だッッッッ