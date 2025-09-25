子夫婦と同居する予定の親世代 月8万円でできる生活費の目安とルール作りファイナンシャルフィールド

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • 親世代の年金が月8万円ほどである場合、生活費をどのくらい渡せばいいか
  • 総務省統計局によると、親が同居する場合、生活費は月に4万1000円程度
  • 食費・光熱費の実際の増加分に充てられる金額で、医療費も確保できるそう
  • 「年収1000万円」でも意外と手元に残る金額は少ない？ 実際にどのくらい税金や保険料がかかる？
    「年収1000万円」でも意外と手元に残る金額は少ない？ 実際にどのくらい税金や保険料がかかる？ 2025年9月24日 14時30分
  • 70歳を超えた両親は、いまだに働いています。貯金は「1000万円」ほどあるようなのですが、働かないと生活していけないのでしょうか？
    70歳を超えた両親は、いまだに働いています。貯金は「1000万円」ほどあるようなのですが、働かないと生活していけないのでしょうか？ 2025年9月22日 11時20分
  • （※写真はイメージです／PIXTA）
    貯金ゼロで80歳になりました…〈年金月9万円〉の独居女性、将来に不安も「それでも幸せ」と笑う驚きの理由 2025年9月22日 8時15分
  • 年金は「月15万円」ほどもらえる予定です。独身なので、多少切り詰めれば貯蓄がなくても生活していけるでしょうか？
    年金は「月15万円」ほどもらえる予定です。独身なので、多少切り詰めれば貯蓄がなくても生活していけるでしょうか？ 2025年9月25日 8時30分
  • 今やすっかり定着した老後資金の目安のひとつ、老後2000万円問題。しかし、物価上昇が続く今、その金額は妥当と言えるのでしょうか。※サムネイル画像：PIXTA
    老後2000万円で本当に足りるのか？インフレ時代のリアルを専門家が解説 2025年9月23日 21時20分

