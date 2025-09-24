判定に異議→帽子などに触れてチャレンジ、申告できるのは投手・捕手・打者だけメジャーリーグ機構（MLB）は23日（日本時間24日）、2026年シーズンから自動ボール・ストライク判定（ABS）のチャレンジシステムを導入することを発表した。オープン戦、レギュラーシーズン、ポストシーズンの全試合で使用される。MLBは2022年からボールとストライクの判定の一部をカメラを使って行う、いわゆる「ロボット審判」をテスト。2025年