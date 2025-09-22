乃木坂４６の岡本姫奈（ひな）が、浴衣姿を公開し反響を呼んでいる。岡本は２２日に自身のインスタグラムで「リアルミーグリ＆リアルサイン会ありがとうございました！」とファンに感謝し、白地に花柄があしらわれた浴衣姿を披露。「浴衣みんな喜んでくれて、着付け頑張ってよかった！」と振り返り、「お花もメッセージも嬉しすぎた大事にします。」とつづった。この投稿にファンからは多くの「いいね！」が寄せられてい