札幌・豊平警察署は2026年6月28日、性的姿態等撮影未遂の疑いで、札幌市豊平区に住む会社員の男（33）を逮捕しました。男は28日午後7時40分ごろ、札幌市豊平区中の島1条13丁目にある書店で、10代後半の女性のスカート内にスマートフォンを差し入れて撮影しようとした疑いが持たれています。28日午後7時45分ごろ、店舗の従業員から「スカートをはいた女性を盗撮しようとした男を確保している」と警察に通報があり