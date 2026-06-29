青森市の山に入った63歳の男性の行方が分からなくなっていて、警察は、クマに襲われた可能性があるとみて捜索しています。行方が分からなくなっているのは、青森・黒石市の会社員・工藤正治さん（63）です。工藤さんは28日午前6時ごろから、たけのこ採りのため、友人と青森市の八甲田山に入りましたが、待ち合わせ場所に戻ってこなかったことから、友人が110番通報しました。その後、警察のヘリが捜索したところ、上空からクマを確