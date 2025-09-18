色鮮やかにきらめくステンドグラス細工のランプを注文すると、画像とは大違いの粗悪品が届くトラブル。「イット！」には、購入者からの落胆の声が次々と寄せられています。きらびやかなステンドグラス製のゾウとは似ても似つかない別物が届いたというトラブルに続き、それぞれ約3万5000円の品が大幅値下げといううたい文句に引かれ、犬や猫のランプを3つ買ったことを「粗悪品ですよね。全然色も違うし、すごく雑でしたし」と悔やむ