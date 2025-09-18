Logitech（日本法人：ロジクール）は9月17日、イベント「Logitech G PLAY 2025」において、次世代ワイヤレスゲーミングマウス「PRO X2 SUPERSTRIKE Wireless Gaming Mouse」を発表した。クリックボタンに誘導式アナログセンサーとハプティク（触覚）フィードバックによる独自機構「Haptic Inductive Trigger System（HITS）」を採用した。これにより、新たなレベルの即時作動（インスタントアクチュエーション）とカスタマイズ性を