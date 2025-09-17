中国の考古学研究者はこのほど、中国西部に位置する青海省ゴロク（果洛）チベット族自治州バタ（瑪多）県で貴重な石刻を発見しました。石造物の文化財保護や秦・漢時代の考古学、古文字学、書道・篆刻分野の専門家が共同で研究した結果、この石刻は今から2200年以上前の秦の時代のものであると判断しました。中国で発見された秦代の石刻としては唯一、元の場所に保存されており、標高が最も高い（4306メートル）地点で発見されたも