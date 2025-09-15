大分県内の100歳以上の高齢者は1323人に上り、過去最多だった去年に次いで、過去2番目に多くなっています。 「老人の日」にあわせて公表された大分県内の100歳以上の高齢者は、9月1日時点で1323人で、過去最多だった去年より20人減少したものの、これまでで2番目に多くなっています。このうち女性が1186人で約9割を占め、男性は137人となっています。 大分県内の最高齢者は、1915年（大正4年）5月8日に生まれた日出町の岩城喜代