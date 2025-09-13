お笑いコンビ・ナイツの塙宣之が１３日、ＴＢＳラジオ「土曜ワイドラジオＴＯＫＹＯナイツのちゃきちゃき大放送」で、Ｍ−１グランプリの審査について語った。番組のオープニングではこの日に開幕した世界陸上が話題になった。出水麻衣アナが「フライングとかって、１回しちゃったらアウトなんですよ」と、短距離種目でも１回のフライングで失格になると話すと、土屋伸之は「漫才はさあ、ちょっと噛んでとかちょっとつまずい