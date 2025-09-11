航続距離は295km！「N-ONE e:」ついに発売ホンダはこのたび、軽規格バッテリー電気自動車（BEV）の新型「N-ONE e:（エヌワンイー）」を2025年9月12日に発売すると発表しました。【モニターがなくてスッキリ！】これが「N-ONE e:」のナビなし仕様です（写真で見る）N-ONE e:は、軽5ドアハッチバックの「N-ONE」をベースとしたBEVです。N-ONEでは、ホンダ初の軽乗用モデルといえる「N360」（1967年）を彷彿とさせるデザインを採