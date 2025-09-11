過去最大規模となる日米共同訓練が、大分県の日出生台演習場で始まり、現地では訓練に反対する抗議活動が行われています。 【写真を見る】日米共同訓練始まる離島防衛を想定にオスプレイも投入市民団体が抗議活動展開大分 日米共同訓練「レゾリュート・ドラゴン」は、離島の防衛を想定して陸上自衛隊とアメリカ海兵隊が実施します。 訓練は11日から1道7県で始まり、このうち大分県内では日出生台演習場と十文字原演