身だしなみについて、他人に言われてうれしかったこと、逆に言わないでほしかったと思ったことはありませんか。アプリ「ママリ」には職場の女性の白髪が気になっているという投稿がありました。投稿者さんは、職場の年上女性の白髪が目立っていることが気になっているといいます。自分は言ってほしいタイプなので、この女性に白髪があることを言ってもいいのかと迷っているそう。 白髪が目立つ職場の女性、言う？言わない？