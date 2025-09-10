グローブライドは10月5日、マッシュホールディングスならびに宮城県女川町との3者共創によるイベント「女川・海と釣りファッションの祭典 〜Sea, Fishing and Fashion Festival」を、宮城県女川町で開催する。海と釣りファッションの祭典同イベントは、自然・食・ファッション・エンターテインメントが融合したコンテンツを通じて、女川町の魅力を発信することを目的に実施する。マッシュパーク 女川では、釣り具ブランドのダ