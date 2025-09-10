日本テレビ系の毎年恒例『全国高等学校クイズ選手権』が9日夜に放送され、静岡県立沼津東高等学校が初優勝した。“公立の雄”として、全国5989校の頂点に立った。【写真】『高校生クイズ』を終えて…SixTONESもエモすぎショット予選を勝ち抜いた42チームが、日本全国を駆け回り、知力・体力・時の運をかけて激突。大阪・関西万博、小田原城、北海道、そして沖縄へ、日本列島縦断・大冒険クイズバトルが繰り広げられた。優勝