YouTube動画『新品まみれの70代母の家…退去まで残り数日で全処分』が公開され、ゴミ屋敷・不用品回収の専門業者「イーブイ」を運営する二見氏が、遺品整理の現場について赤裸々に語った。今回の依頼は、ご依頼者の親が住んでいた賃貸住宅の遺品整理。賃貸契約の都合で、退去まで残された日数が短いなか、「ゴミ袋が200袋以上出てきて、とてもじゃないけど手に負えなくなった」と語る依頼主の状況に応え、体調の負担を減らす