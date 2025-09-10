ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 30歳女教師に詐欺疑い 小5男児は「とてもショックでした」と告白 詐欺 国内の事件・事故 時事ニュース NEWSポストセブン 30歳女教師に詐欺疑い 小5男児は「とてもショックでした」と告白 2025年9月10日 7時14分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 都立高校教諭の30歳女が逮捕された事件をNEWSポストセブンが取り上げた マッチングアプリで知り合った50代男性から700万円を騙し取ったとされる 女は3月まで小学校に勤務し、5年生の男児は「とてもショックでした」とした 記事を読む おすすめ記事 iPhone 17シリーズとiPhone Air発表。約1時間のAppleイベント、時系列でまとめました【更新終了】 2025年9月10日 5時0分 【『徹子の部屋』で異例の事態】黒柳徹子 初対面の藤井風に“メロメロ”食事デートの約束も 2025年9月9日 20時19分 「都内のマンションで…」坂口健太郎(34)が年上の一般女性と同棲していた！《独占スクープ》 2025年9月9日 19時30分 中丸雄一が復調傾向も笹崎里菜アナが大苦戦…同じ“サレ妻”佐々木希との決定的な違い 2025年9月9日 9時26分 フジ検証番組スタッフに「急逝」報道 詳細について回答拒否の姿勢にまたも高まる“隠ぺい”体質批判 2025年9月9日 20時26分