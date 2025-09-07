「阪神２−０広島」（７日、甲子園球場）阪神が２年ぶり７度目のリーグ優勝を果たした。阪神ファンの球児コールを受け、ナインの手で５度の宙に舞った。藤川球児監督が就任１年目で、歴史的Ｖへ導いた。１９９０年巨人の「９・８」を上回り、ＮＰＢ史上最速Ｖ。２位巨人に１７ゲーム差をつける独走で、一気に頂点へ駆け上がった。この日はデーゲームで巨人が勝ち、勝利のみがＶ条件。胴上げを期待するファンから地鳴りのよ