9月5日午前、新潟県長岡市内の70代男性の自宅に侵入したとして会社員の男が現行犯逮捕されました。住居侵入で現行犯逮捕されたのは、長岡市に住む会社員の男(28)です。男は5日午前11時前ごろ、正当な理由なく長岡市内の70代男性の自宅に侵入しました。警察によりますと、男は男性の家族と面識があり、男性の自宅の合い鍵を使って玄関の鍵を開け、玄関内に入ったところ男性の別の家族に見つかってしまったということです。男は、外