日本の対米投資先選定のイメージ日米両政府は4日（日本時間5日）、日本による5500億ドル（約80兆円）の対米投資の覚書を結んだ。トランプ米大統領の任期が終わる2029年1月までに半導体や医薬品、造船などの分野に投資する。ただ投資先はトランプ氏が選ぶほか、日本側が資金拠出を中止した場合、米国は再び関税を引き上げられると明記。専門家は「米国の意向に沿った不平等な内容だ」と指摘した。日本にとって採算を確保しやす