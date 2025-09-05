マカロニえんぴつが本日9月5日、新曲「いつか何もない世界で」を配信リリースした。これに伴って同楽曲のミュージックビデオが公開となった。「いつか何もない世界で」は2017年にはっとり(Vo)がSNSに投稿した弾き語り曲が原型となる新曲だ。新たにバンドサウンドとして再構築され、昨日の下北沢SHELTER公演＜10th Anniversary Live『下北沢SHELTER』＞にて初披露されたほか、同夜に新曲としてサプライズリリースされた。そのミュー