メイショウの松本好雄オーナーの訃報。突然の悲しいお知らせを耳にし、数日が過ぎても信じられない気持ちのままです。松本さんには父の代から公私ともに大変お世話になり、今年もメイショウタバルで宝塚記念を勝たせていただきました。松本さんご自身も個人馬主通算2000勝という大偉業を成し遂げられたばかりで、これからも競馬の発展のためにますますご活躍いただきたいと思っていた矢先の出来事で、悲しみにたえません。武豊