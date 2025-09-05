台風15号は4日夜、大分県内に最接近して南部を中心に非常に激しい雨が降りました。現在も交通機関への影響が続いています。 【写真を見る】台風15号が和歌山県に上陸大分県内のJR、海の便で運休や遅れ交通機関への影響続く 台風15号は4日午後9時ごろ、大分県内に最接近。その後、東に進んで午前9時ごろ、和歌山県に上陸し、大分県内は全域で強風域を抜けました。 降り始めからの雨量は佐伯市で288ミリ、臼杵市で156.5ミリな