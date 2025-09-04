大分市で婦人服店を営む「いちまるプラス」が事業を停止し、自己破産の手続きに入ったことが分かりました。 【写真を見る】大分市の老舗婦人服店「いちまるプラス」破産申請へ江戸時代初期に呉服店で創業 東京商工リサーチ大分支店によりますと「いちまるプラス」は江戸時代初期の1652年に呉服店として創業し、1934年には東九州初となる百貨店「一丸デパート」を開設した老舗企業です。 婦人服や服飾雑貨の販売を