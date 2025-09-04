ニューストップ > 国内ニュース > 長野・中野市4人殺害事件の初公判 男は「黙秘します」と供述 国内の事件・事故 裁判 時事ニュース FNNプライムオンライン 長野・中野市4人殺害事件の初公判 男は「黙秘します」と供述 2025年9月4日 11時54分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 2023年、長野県中野市で警察官ら4人が殺害された事件の初公判 34歳被告は起訴内容について聞かれると「黙秘します」と話した 裁判は被告の「刑事責任能力」と「量刑」が主な争点となっている 記事を読む おすすめ記事 木村昴、“母ちゃん”のために億超え豪邸を購入も「伊東市の物件か」懸念される“お騒がせ市長”問題 2025年9月3日 18時0分 「ショックすぎる」清水尋也 大麻所持容疑で逮捕報道で判明した「衝撃の新事実」にファン愕然 2025年9月3日 15時10分 酒井法子の衝撃バニー姿に「テンション高いと心配になる」の戸惑い、“碧いうさぎ”イメージの崩壊 2025年9月3日 19時0分 「24時間テレビ」の募金はすべて子供たちのために…！横山裕が日テレに提示した「たった一つの条件」がカッコ良すぎる 2025年9月4日 7時0分 健康パンの専門家が断言「パンは体に悪いと思い込むのは最大の落とし穴！」 2025年9月3日 8時33分