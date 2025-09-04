神奈川県川崎市でストーカー被害を訴えていた女性が殺害され、元交際相手の男が逮捕・起訴された事件で、神奈川県警は事件をめぐる一連の対応についての検証結果をまとめ、4日、公表しました。報告書では、一連の対応を「不十分・不適切」としたうえ、ストーカー事案に対応する警察の体制が「形骸化していた」としました。■これまでの経緯この事件は今年4月、行方不明になっていた川崎市の岡崎彩咲陽さん（20）の遺体が見つかった