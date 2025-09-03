ニューストップ > 芸能ニュース > 芸能総合ニュース > 清水尋也容疑者、逮捕情報は前日に報道関係者の間で共有されていたか 清水尋也 エンタメ・芸能ニュース 女性自身 清水尋也容疑者、逮捕情報は前日に報道関係者の間で共有されていたか 2025年9月3日 16時50分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 清水尋也容疑者が大麻所持容疑で逮捕されたと「女性自身」が伝えた ある社会部記者は、逮捕情報は前日に報道関係者の間で共有されていたと言及 「警察関係者からリークがあったのかもしれません」と話した 記事を読む おすすめ記事 【速報】俳優・清水尋也容疑者（26）逮捕 自宅で乾燥大麻所持の容疑 「間違いありません」 麻薬取締法違反の疑い -警視庁 2025年9月3日 6時27分 逮捕の俳優清水尋也容疑者、小学校で母子家庭、21歳での母親死去を告白していた 兄も俳優 2025年9月3日 8時28分 「ショックすぎる」清水尋也 大麻所持容疑で逮捕報道で判明した「衝撃の新事実」にファン愕然 2025年9月3日 15時10分 村上信五、スタッフ制止も「もういいやろ！」 「24時間テレビ」マラソン挑戦の横山裕に駆け寄る姿にファン感涙 2025年9月2日 18時0分 ＪＲＡの競馬学校で退学者続出、来春デビューの騎手ゼロに…１９８２年の開校以来初 2025年9月3日 5時0分