失業保険は失業したときに受け取れますが、退職した年齢によって制度の内容や金額が大きく変わることをご存じでしょうか。特に65歳を境に仕組みが切り替わり、思っていたより少ない金額しか受け取れないケースもあります。 本記事では、65歳未満と65歳以上での受給内容の違いや金額差が生まれる理由、退職前に確認しておきたいポイントについて解説します。 65歳で退職すると、失業保険はどう変わる？ 通常「