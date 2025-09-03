カンボジアのフン・セン前首相（前列左）とフン・マネット首相（同右）＝1月、プノンペン（AP＝共同）国際人権団体ヒューマン・ライツ・ウオッチ（HRW）は3日、カンボジアから日本に亡命した反体制派ら23人への聞き取り調査で、大多数が日本でデモなどの活動をやめるようカンボジア当局から嫌がらせを受けたと証言したと明らかにした。自国に残る家族らにも圧力をかけているとしている。HRWは越境して批判を封じ込める「国境を