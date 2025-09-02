ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 12歳少女の上半身触るなどわいせつ行為か 横浜市の83歳男を逮捕 国内の事件・事故 わいせつ・性犯罪 高齢者 横浜市 神奈川県 時事ニュース カナロコ by 神奈川新聞 12歳少女の上半身触るなどわいせつ行為か 横浜市の83歳男を逮捕 2025年9月2日 21時20分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 神奈川県警・旭署は2日、強制わいせつの疑いで83歳の男を逮捕した 中学1年生の女子生徒の上半身を触るなどのわいせつな行為をした疑い 署によると、男は「この件はやっていません」と供述、容疑を否認している 記事を読む おすすめ記事 「赤ん坊の私をエアガンの的に」千葉の団地で育った25歳女性が明かす“家族全員から虐待”の残酷さと“生きがい”を見つけるまで 2025年8月26日 8時53分 「よし、離婚しよう…」妻の流産を知り、ゲス夫がニヤついた理由とは？ 2025年9月2日 7時28分 ボーカルが死去したロックバンド「B-DASH」が改名…ファンの間で物議を醸した「経緯」の中身 2025年9月2日 20時31分 中学野球部のノック練習中、女子マネージャーの頭部にバット直撃し大けが 市が過失認め1100万円賠償へ 大分・中津市 2025年9月2日 19時16分 「皮膚がただれてる」相鉄線で訴え相次ぐ 相模鉄道「座席がぬれて薬品の臭い」と警察に通報 2025年9月2日 18時28分