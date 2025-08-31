ダイヤモンドバックスとの3連戦は負け越しが決定【MLB】Dバックス 6ー1 ドジャース（日本時間31日・ロサンゼルス）ドジャースの大谷翔平投手は30日（日本時間31日）、本拠地でのダイヤモンドバックス戦に「1番・指名打者」で出場。3打数無安打1四球だった。チームは1-6で敗れ、2連敗となった。左腕ロドリゲスと対戦した第1打席は初球を打って二ゴロ。3回の第2打席は直球4球で見逃し三振に倒れた。5回無死二、三塁の好機で迎