モデルのゆうちゃみこと古川優奈（23）が29日深夜放送のTBS「有田哲平とコスられない街」（金曜深夜0・48）に出演。「おじさん」芸能人との交流を明かした。ゆうちゃみは昨年同番組に出演した際、MCのくりぃむしちゅー有田哲平とゲストのおぎやはぎ矢作兼とLINE交換したと告白。「プライベートでも飲みに行こうみたいな感じで終わったんですけど。でも有田さんと矢作さんが忙しすぎて、全然予定が合わなくて1回も遊べてない」