3回に本塁打も…4回の守備から交代■ロッテ ー ソフトバンク（29日・ZOZOマリン）ソフトバンクの近藤健介外野手が29日のロッテ戦（ZOZOマリン）に「3番・右翼」で出場。第2打席で本塁打を放ったが、4回の守備から途中交代した。この日、初回の第1打席は凡退したが、3回2死一塁の第2打席で右翼へ特大2ランを放った。しかし、4回の守備には就かず、途中交代。右翼に佐藤直樹外野手が入った。ソフトバンク移籍3年目の今季は開幕