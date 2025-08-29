Âë¡¦¶áÆ£·ò²ð¤Ë¥¢¥¯¥·¥Ç¥ó¥È¤«¡Ä4²ó¤Î¼éÈ÷¤«¤éÅÓÃæ¸òÂå¡¡Âè2ÂÇÀÊ¤Ç¤Ï8¹æ2¥é¥ó¤â
3²ó¤ËËÜÎÝÂÇ¤â¡Ä4²ó¤Î¼éÈ÷¤«¤é¸òÂå
¢£¥í¥Ã¥Æ ¡¼ ¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡Ê29Æü¡¦ZOZO¥Þ¥ê¥ó¡Ë
¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Î¶áÆ£·ò²ð³°Ìî¼ê¤¬29Æü¤Î¥í¥Ã¥ÆÀï¡ÊZOZO¥Þ¥ê¥ó¡Ë¤Ë¡Ö3ÈÖ¡¦±¦Íã¡×¤Ç½Ð¾ì¡£Âè2ÂÇÀÊ¤ÇËÜÎÝÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿¤¬¡¢4²ó¤Î¼éÈ÷¤«¤éÅÓÃæ¸òÂå¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¡¢½é²ó¤ÎÂè1ÂÇÀÊ¤ÏËÞÂà¤·¤¿¤¬¡¢3²ó2»à°ìÎÝ¤ÎÂè2ÂÇÀÊ¤Ç±¦Íã¤ØÆÃÂç2¥é¥ó¤òÊü¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢4²ó¤Î¼éÈ÷¤Ë¤Ï½¢¤«¤º¡¢ÅÓÃæ¸òÂå¡£±¦Íã¤Ëº´Æ£Ä¾¼ù³°Ìî¼ê¤¬Æþ¤Ã¤¿¡£
¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯°ÜÀÒ3Ç¯ÌÜ¤Îº£µ¨¤Ï³«ËëÄ¾¸å¤Ë¹ø¤Î¼ê½Ñ¡£5·î14Æü¤Î2·³Àï¤Ç¼ÂÀïÉüµ¢¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤Î»î¹ç¤Ç±¦ÂÀ¤â¤â¤Ë°ãÏÂ´¶¤ò³Ð¤¨¤ÆÅÓÃæ¸òÂå¤·¤¿¡£1·³¤ËÌá¤Ã¤¿¸å¤â6·î17Æü¤Î¹ÅçÀï¤Çº¸Â¤Î¤«¤«¤È¤òÉé½ý¡£ºÆ¤Ó¥¢¥¯¥·¥Ç¥ó¥È¤Ê¤é¡¢Í¥¾¡Áè¤¤¤ò¤¹¤ë¥Á¡¼¥à¤ËÄË¼ê¤È¤Ê¤ë¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë