女子プロゴルファーの鈴木愛佳子が引退表明。ハマスタで始球式も行った(C)産経新聞社女子プロゴルファーの鈴木愛佳子が8月25日、自身のインスタグラムを更新し、今月限りでの現役引退を表明した。25歳で引退することになった鈴木は、インスタで「今月を持ちまして、選手生活を終える決断を致しました」と引退を報告。「今まで沢山の方々に応援して頂き楽しく、時には様々な壁に当たりながらも、とても幸せな選手生活を送ること