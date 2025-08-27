「笑顔が素敵」と反響…ハマスタに降臨した“美女ゴルファー”25歳で引退表明「今後につきましては改めてご報告」

女子プロゴルファーの鈴木愛佳子が引退表明。ハマスタで始球式も行った(C)産経新聞社

女子プロゴルファーの鈴木愛佳子が8月25日、自身のインスタグラムを更新し、今月限りでの現役引退を表明した。

25歳で引退することになった鈴木は、インスタで「今月を持ちまして、選手生活を終える決断を致しました」と引退を報告。「今まで沢山の方々に応援して頂き楽しく、時には様々な壁に当たりながらも、とても幸せな選手生活を送ることが出来ました。本当に有難うございました！！」と感謝の思いを述べた。

さらに「サポートして下さったスポンサー様を始め家族、皆様の応援がなければ、ここまで続けて来る事は出来ませんでした。沢山の貴重な経験をさせて頂き、素敵な仲間やお友達に出会い、良い時もそうでない時も皆様に支えて頂きました。本当に有難うございました！！今後につきましては改めてご報告がありますのでまたお伝えさせて下さい」と、続けた。

鈴木は8月8日に横浜スタジアムで行われたDeNA−巨人との一戦で始球式を行い、話題となった。インスタでもその様子を投稿すると、「超絶かわちぃ Angel」「楽しんでいるのが伝わってくるわ〜 笑顔が素敵」「可愛過ぎます」「マジかい！女神降臨だな」と、多くの反響が寄せられていた。

[文/構成:ココカラネクスト編集部]