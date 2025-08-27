映画館で隣席の高齢者が大きないびきをかいて観賞の妨げになっているが、同伴している家族は注意できずに恐縮して横に座ったままだった。強引に相手を揺り起こすこともためらわれる状況の中、どのような行動に出れば事態を穏便に収拾できるだろうか。「大人研究」のパイオニアとして知られるコラムニストの石原壮一郎氏がその対策を提言した。 【写真】映画「国宝」“聖地巡礼”永楽館がアツい ◇◇◇