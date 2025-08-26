不倫はどんな理由であれ、断じて許されることではありません。人の家庭を壊しておいて、自分だけ幸せになろうとする浅ましい考えを払拭しない限り、一生幸せになることなんてできないでしょう。今回は、不倫を楽しんだ女性の末路をご紹介いたします。「どこからやり直せばいいの？」「社内不倫がバレて、奥さんから慰謝料を請求されました。会社にもこのことが原因で処分をくらい、同僚たちには軽蔑され、職場に私の居場所はありま