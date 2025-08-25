京都府京都市中京区付近では、25日16時40分までの1時間に約100ミリ、京都市中京区では95ミリの猛烈な雨が降ったとみられ、「記録的短時間大雨情報」が発表されました。京都府京都市中京区付近で猛烈な雨近畿地方は大気の状態が不安定で、山沿いだけではなく都市部でも雨雲が発達しています。レーダーの解析で、京都府京都市中京区付近では、25日16時40分までの1時間に約100ミリ、京都市中京区では95ミリの猛烈な雨が降ったとみられ