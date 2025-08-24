２３日放送の「情報７ｄａｙｓニュースキャスター」（ＴＢＳ系）で、３年ぶりに来日したゲイツ財団のビル・ゲイツ氏に安住紳一郎アナがインタビューを行った様子を特集した。ビル・ゲイツ氏は２０００年にゲイツ財団を設立し感染症・貧困・予防可能な母子の死をなくすことを目標として累計１２兆円を支援してきた。今年５月には自身の財産を含む財団の資金を合わせた約３０兆円を２０４５年までに、ほぼ全額を支援に回し使い切