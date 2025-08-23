劇場版『鬼滅の刃 無限城編 第一章 猗窩座再来』が公開わずか8日で興行収入100億円を突破し、日本映画史上最速記録を達成。さらに、公開から25日たった2025年8月12日には220億円を超えたことが明らかになりました。そのため、制作にかかわった人や企業は大きな利益を得ていると考える人も多いのではないでしょうか？ 実は、大抵のアニメ映画は5～10社で利益を分け合いますが、今回はたった3社のみです。「少数精鋭」戦