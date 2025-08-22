「デイリースポーツ杯争奪第４０回オールニッポン選抜戦」（２２日、びわこ）圧倒的人気に応えて１号艇の吉田裕平（２８）＝愛知・１１７期・Ａ１＝がイン逃げを決めて、自身２回目となる完全優勝を飾った。これが今年４回目、通算で１６回目の優勝。２着には古賀繁輝（佐賀）、３着には地元の谷川祐一（滋賀）が入った。全員が１艇身残しのコンマ１３〜１９辺りのＳ（スタート）を決める中で、吉田はインからコンマ０６。