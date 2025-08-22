「顔ばっかり狙ってる…」。女子同士の団体対抗戦で、ヒール軍団が見せた流れるような動きと、あえて顔面ばかりを狙うエグい“連携”が話題に。ファンからは「連携が凄いな…」「残酷体操を見ているようだ」と驚きや歓声が相次いだ。【映像】顔面を執拗に…ヒール女子軍団の“残忍キャットファイト”WWEの第3のブランドNXTで、提携団体TNAとのクロスオーバー大会が開催。NXTが誇るヒール軍団“フェイタル・インフルエンス”（ジ